В России в 2023 году сократилась доля нелегального оборота табака

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Доля нелегального табака в России сокращается, следует из результатов V Всероссийского исследования рынка табачной продукции по определению доли ее незаконного оборота в РФ, проводимого Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). Исследование есть в распоряжении ТАСС.
Так, во втором полугодии 2023 года доля незаконного оборота сигарет сократилась до 12,6% с 13,3% в первом полугодии. По оценкам ННЦК, потери федерального бюджета за девять месяцев 2023 года составили 75 млрд рублей.
«Главный вывод, к которому мы пришли, несмотря на серьезные экономические вызовы, благодаря координации усилий государственных органов и использованию инструментов цифровой маркировки, ситуацию в целом удалось не только удержать в рамках предыдущего периода, но и снизить уровень незаконного оборота», — прокомментировала директор ННЦК Ирина Бушина.