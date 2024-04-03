В Поднебесной не все спокойно: начнется ли мировой кризис с Китая

Темпы роста ВВП КНР долгое время опережают темп роста экономики США. Экономика Китая растет примерно по 5% в год долгое время и к 2035 году может стать крупнейшей в мире, если будет расти не менее, чем по 4% в год, сообщается в опубликованном на днях исследовании Института финансовых исследований Чунъян, которое подготовили экономисты Индии, Канады, Китая, России и США.