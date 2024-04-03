В Поднебесной не все спокойно: начнется ли мировой кризис с Китая

Объем невозвратных кредитов коммерческих банков Китая достиг в 2023 году впервые в истории 3,23 трлн юаней. Совокупная прибыль намного меньше — 2,38 трлн юаней, а темп ее роста (3,2%) оказался худшим результатом с момента начала пандемии 2020 года. В Китае ускоряется снижение цен и на новостройки, и на вторичное жилье.
Затяжной спад в сфере недвижимости в Китае также подрывает балансы крупнейших государственных банков страны, поскольку их безнадежные кредиты растут. Власти страны возложили на госбанки обязанность по стимулированию экономики и спасению обремененных долгами застройщиков и местных органов власти.
В частности, Bank of Communications Co. сообщил о росте коэффициента безнадежных кредитов с 2,8% до 4,99% за прошлый год. И примерно такая ситуация у остальных банков.
Тем временем, не успели разойтись круги на воде от затонувшего в январе китайского гиганта-застройщика China Evergrande Group, как появился еще один кандидат на банкротство. Суд в Гонконге получил заявление кредитора о ликвидации еще одного из крупнейших застройщиков в Китае — компании Country Garden. Рассмотрение дела начнется в мае.
На прошлой неделе Country Garden Holdings Co. отложил публикацию отчета за 2023 год и нарушил регуляторами дедлайна — 31 марта. Торги ее акциями на Гонконгской бирже приостановлены с понедельника.
На строительный сектор приходится около 20% ВВП Китая, и инвесторы обеспокоены проблемами банков и застройщиков. Из-за них, возможно, начнется финансовый кризис в стране, который может привести к глобальной катастрофе.
Качество и стабильность
Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам», назвал стабильным качество активов китайских банков. Согласно официальным данным, доля безнадежных займов в кредитных портфелях на конец декабря составила 1,62% против 1,63% в начале прошлого года.
Кроме того, капитальная позиция банков остается прочной и не вызывает опасений — средний коэффициент достаточности капитала (без учета филиалов иностранных финучреждений) достиг 15,1% и заметно превышает минимальные регуляторные требования.
По его мнению, сложная ситуация в сфере недвижимости Поднебесной остается болевой точкой для китайских банков и, вероятно, будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе. «Но я считаю, что финансовым и фискальным властям КНР все же хватит ресурсов и компетенций, чтобы удержать ситуацию под контролем, — отметил эксперт. — И какого-то серьезного финансового кризиса удастся избежать, хотя потрясения в отдельных застройщиках и кредиторах вполне возможны».
Промышленный индекс PMI в марте превысил 50 пунктов, указывая на восстановление деловой активности. Она назвала ключевые факторы, которые могут глобально изменить ситуацию в позитивную сторону — меры фискального стимулирования экономики, вербальные интервенции и прямое вмешательство регуляторов.
Слишком большой, чтобы упасть
Темпы роста ВВП КНР долгое время опережают темп роста экономики США. Экономика Китая растет примерно по 5% в год долгое время и к 2035 году может стать крупнейшей в мире, если будет расти не менее, чем по 4% в год, сообщается в опубликованном на днях исследовании Института финансовых исследований Чунъян, которое подготовили экономисты Индии, Канады, Китая, России и США.
Китаю постоянно приходится решать различные экономические проблемы — от замедления роста, оттока капитала до нестабильности на рынке недвижимости. Но это не мешает экономике расти. ВВП Китая в 2023 году вырос на 5,2%, рост примерно на 5% власти страны запланировали и в 2024 году.
Последние статданные подтверждают позитивный тренд в китайской экономике. Промышленное производство в январе-феврале выросло на 7% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, сообщило ранее Национальное бюро статистики. Это выше ожиданий и наибольший рост за два года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».