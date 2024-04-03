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В Молдавии заявили, что поставки газа из США обошлись дороже российских

КИШИНЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Закупка сниженного газа из США, которую Молдавия осуществила в тестовом режиме, обошлась дороже поставок из России. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов телеканалу «TV 8».

Источник: Reuters

«Сейчас цена была чуть выше газпромовской, сразу скажу — я не могу называть цифры по условиям контракта», — проинформировал министр, отметив, что в апреле «Газпром» поставлял газ в Молдавию примерно по $327 за 1 тыс. куб. м. «Это была пробная закупка, чтобы понять, как это работает. Элемент цены был вторичен. Если бы цена была существенно лучше газпромовской, то мы бы взяли другие объемы», — уточнил он. По словам Парликова, на этой неделе Молдавия импортировала через порт греческого города Александруполис около 28 тыс. МВт-ч, что эквивалентно 2,6 млн куб. м газа.

В 2022 году «Газпром», который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков.

Российский газ в Приднестровье используется для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основным покупателем которой является Молдавия. Ранее молдавская компания «Энергоком» продлила до конца 2024 года контракт с энергетиками Приднестровья.