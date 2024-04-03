В Молдавии заявили, что поставки газа из США обошлись дороже российских

«Сейчас цена была чуть выше газпромовской, сразу скажу — я не могу называть цифры по условиям контракта», — проинформировал министр, отметив, что в апреле «Газпром» поставлял газ в Молдавию примерно по $327 за 1 тыс. куб. м. «Это была пробная закупка, чтобы понять, как это работает. Элемент цены был вторичен. Если бы цена была существенно лучше газпромовской, то мы бы взяли другие объемы», — уточнил он. По словам Парликова, на этой неделе Молдавия импортировала через порт греческого города Александруполис около 28 тыс. МВт-ч, что эквивалентно 2,6 млн куб. м газа.