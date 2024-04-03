В Киргизии продолжают принимать российские банковские карты «Мир»

Жители столицы республики и ее гости утром 3 апреля без проблем смогли снять наличные средства с российских карт в киргизских банкоматах, расплатиться за покупки в магазинах или совершить денежные переводы с карт киргизских банков на российские и в обратном направлении через мобильные приложения. Тем не менее, как сообщили в ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ») Киргизии «Элкарт», с 5 апреля все операции с российскими картами «Мир» в стране будут прекращены.
«С 5 апреля нынешнего года получить денежные средства в банкоматах республики или расплатиться за покупки картами “Мир” в Кыргызстане станет невозможно», — сообщили ТАСС в процессинговом центре. По словам представителя этой структуры, это означает, что операции с российскими картами будет нельзя осуществить на всей территории Киргизии и работать с «Мир» должны прекратить все киргизские банки.
В феврале 2024 года подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), оператора карт платежной системы «Мир». В целях «минимизации риска вторичных санкций» киргизское ЗАО «МПЦ» вынуждено было после этого принять решение об отказе проведения операций с картами «Мир» на территории республики. Как отмечается на сайте ЗАО «МПЦ», с 5 апреля пользователям станет недоступно «обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах)», переводы с карты на карту и электронная коммерция, включая «интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий».
В Национальном банке Киргизии пока затрудняются ответить — смогут ли отдельные банки республики после принятого ЗАО «МПЦ» решения продолжить обслуживание карт «Мир» или нет. «Мы готовим ответ на этот вопрос», — прокомментировали ТАСС ситуацию в пресс-службе главного финансового регулятора республики.
Официальное уведомление
Киргизская сторона официально уведомила НСПК РФ о прекращении работы с платежной системой «Мир» с 3 апреля 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.
«НСПК получила официальное уведомление от “Элкарт”, платежной системы Кыргызской Республики, о прекращении работы с платежной системой “Мир”. С 3 апреля 2024 года с 9 утра (по московскому времени) операции по картам “Мир”, выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков — участников “Элкарт” осуществляться не будут», — сообщили в пресс-службе.
При этом, по данным НСПК, на стороне платежной системы «Мир» не вводилось никаких ограничений на работу с международными партнерами. «Однако иностранные банки и платежные системы самостоятельно принимают решение о приеме карт “Мир” в своей инфраструктуре, в том числе с учетом оценки риска вторичных санкций», — отметили в пресс-службе.
Банки Киргизии начали отказываться обслуживать карты «Мир» осенью прошлого года в связи с угрозой попасть под западные санкции. В сентябре-ноябре 2023 года о временном отказе совершать операции объявили 10 из 22 киргизских коммерческих банков, однако часть из них впоследствии отменили это решение. Российских банков на территории Киргизии пока не было зарегистрировано.