В Киргизии продолжают принимать российские банковские карты «Мир»

В феврале 2024 года подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), оператора карт платежной системы «Мир». В целях «минимизации риска вторичных санкций» киргизское ЗАО «МПЦ» вынуждено было после этого принять решение об отказе проведения операций с картами «Мир» на территории республики. Как отмечается на сайте ЗАО «МПЦ», с 5 апреля пользователям станет недоступно «обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах)», переводы с карты на карту и электронная коммерция, включая «интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий».