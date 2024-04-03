«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку — и освободим от налога на имущество. Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно. И мы за этим внимательно следим», — сказал Мишустин.
Участников СВО освободят от налога на имущество
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Правительство РФ снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.