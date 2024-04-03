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TSMC оценила убыток от землетрясения в Тайване в $60 млн

Влияние землетрясения в Тайване на производство крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) «будет ограниченным», заявили в компании. Она оценила убытки от происшествия примерно в $60 млн, передает тайваньская газета Commercial Times.

Источник: Соцсети

В TSMC уточнили, что в целях обеспечения безопасности персонала некоторые производственные помещения компании были эвакуированы. Часть производственных мощностей была приостановлена. Из соображений безопасности было решено сегодня, 3 апреля, приостановить строительство по всему Тайваню.

Утром у восточного побережья Тайваня были зафиксированы землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. Это стало самым сильным землетрясением на острове за последние 25 лет. Толчки также ощущались на японских островах Окинава и Мияко, там объявлено предупредило об угрозе цунами высотой 3 м. Погибли четыре человека, пострадали более 90. В Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщили ТАСС, что информации о наличии россиян среди пострадавших не поступало.