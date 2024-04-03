TSMC оценила убыток от землетрясения в Тайване в $60 млн

Утром у восточного побережья Тайваня были зафиксированы землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. Это стало самым сильным землетрясением на острове за последние 25 лет. Толчки также ощущались на японских островах Окинава и Мияко, там объявлено предупредило об угрозе цунами высотой 3 м. Погибли четыре человека, пострадали более 90. В Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщили ТАСС, что информации о наличии россиян среди пострадавших не поступало.