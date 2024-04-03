Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов

«Прокуратура использует ту норму, которая является выгодной для них, игнорируя другие обстоятельства, как часто делают участники процесса, здесь нет ничего удивительного, поскольку прокуратура заинтересована в том, чтобы вернуть акции», — констатирует Токарева. По ее мнению, позиция ответчиков-миноритариев более сильная. «Но с учетом того, что уже есть вступившее в законную силу решение об изъятии акций у мажоритариев СМЗ, а также интерес государства в этом деле, шансы миноритариев на оспаривание сильно снижаются. Что касается ЦБ — то он лишь выразил озабоченность в деле, вряд ли это может существенно повлиять на решение суда. Однако если до апелляции резонанс будет увеличиваться, возможно, будет принято “политическое решение”, что защита простых граждан важнее государственных интересов», — допускает эксперт.