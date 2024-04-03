Пошлины на вино из стран НАТО могут повысить до 200 процентов

«Мы поддерживаем зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран… Поэтому будем рассматривать соответствующую инициативу в рамках подкомиссии министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию», — сказала она, отвечая на вопрос о позиции кабмина в отношении предложения повысить пошлины на вино из стран НАТО до 200%.
В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к властям с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем была продлена на весь 2024 год.