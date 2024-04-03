Оборот розничной торговли в РФ в феврале вырос на 12,3%

В феврале оборот розничной торговли на 96,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,8% (в феврале 2023 года — 95,5% и 4,5% соответственно).
В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 48,3%, непродовольственных товаров — 51,7% (в феврале прошлого года — 49,5% и 50,5% соответственно).
По данным статистического ведомства, продажи через интернет крупных и средних компаний в феврале выросли по сравнению с январем 2024 года на 2,6%, относительно февраля прошлого года — на 41,9%. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 12,6% против 10,6% в феврале 2023 года.
Комментарий Минпромторга
По словам статс-секретаря — замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, показатель оборота розничной торговли говорит о росте прибыли торгующих организаций и о поступлении налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. «Отмечу, что оборот розничной торговли за январь — февраль 2024 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года почти на 11% и вырос до примерно 8 трлн рублей. Рост продолжается на протяжении последних месяцев и свидетельствует как об активности бизнеса, так и о потребительских настроениях», — сказал он.
Он также отметил, что рост оборота продаж через интернет на 41% в феврале в годовом выражении подтверждает «тренд на существенный рост электронной торговли, который происходит последние несколько лет, и рост оборотов маркетплейсов».