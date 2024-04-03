Оборот розничной торговли в РФ в феврале вырос на 12,3%

По словам статс-секретаря — замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, показатель оборота розничной торговли говорит о росте прибыли торгующих организаций и о поступлении налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. «Отмечу, что оборот розничной торговли за январь — февраль 2024 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года почти на 11% и вырос до примерно 8 трлн рублей. Рост продолжается на протяжении последних месяцев и свидетельствует как об активности бизнеса, так и о потребительских настроениях», — сказал он.