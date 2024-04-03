Объем выдачи ипотеки в России в марте вырос до 500 млрд рублей

«По оценке ВТБ, в марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата февраля, но примерно на 10% ниже, чем годом ранее», — говорится в сообщении банка.
Всего по итогам первого квартала заемщики получили на покупку недвижимости порядка 1,1 триллиона рублей, что почти на 13% меньше, чем за первые три месяца 2023 года, добавляется в пресс-релизе.
В ВТБ в марте ипотеку оформили свыше 31,5 тысячи клиентов, а общая сумма сделок превысила 160 миллиардов рублей. Это более чем в три раза по объему и количеству превосходит результат предыдущего месяца, указали в банке.
«По прогнозам ВТБ, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6−5,1 триллиона рублей против 7,8 триллиона в 2023 году», — сказано в сообщении.
Зимой банк ВТБ прогнозировал снижение выдачи ипотеки в России в 2024 году на 35−37% — примерно до 5−5,1 триллиона рублей.