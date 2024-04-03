Новак: Россия в июне снизит добычу нефти до 9 млн баррелей в сутки

«Ровно 9 [млн баррелей в сутки]. Это тот уровень, который Россия должна в июне достичь», — сказал он.
Как сообщалось, Россия сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. баррелей в сутки в рамках добровольных обязательств ОПЕК+.
При этом в апреле сокращение добычи составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорта — 121 тыс. баррелей в сутки. В мае снижение добычи составит 400 тыс. б/с, экспорта — 71 тыс. б/с, в июне — 471 тыс. б/с.
Это сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, ранее объявленному Россией, в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.