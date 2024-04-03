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Новак: Россия в июне снизит добычу нефти до 9 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия в июне сократит добычу нефти до 9 млн баррелей в сутки (б/с), заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Источник: Reuters

«Ровно 9 [млн баррелей в сутки]. Это тот уровень, который Россия должна в июне достичь», — сказал он.

Как сообщалось, Россия сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. баррелей в сутки в рамках добровольных обязательств ОПЕК+.

При этом в апреле сокращение добычи составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорта — 121 тыс. баррелей в сутки. В мае снижение добычи составит 400 тыс. б/с, экспорта — 71 тыс. б/с, в июне — 471 тыс. б/с.

Это сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, ранее объявленному Россией, в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.