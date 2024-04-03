На Чукотке сэкономленные при списании части госдолга деньги намерены направить на соцсферу

В послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, что позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы. Кабинет министров должен списать большую часть задолженности до 1 октября «при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций в порядке, согласованном комиссией Государственного совета РФ по направлению “Экономика и финансы”.