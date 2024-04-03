На Чукотке сэкономленные при списании части госдолга деньги намерены направить на соцсферу

«Объем государственного долга Чукотского автономного округа по бюджетным кредитам 2024 года составляет 8,6 млрд рублей. Списание в размере двух третьих задолженности по бюджетным кредитам — а это порядка 5 млрд рублей — значительно снизит долговую нагрузку региона, предоставит возможность направлять дополнительные средства на развитие инфраструктуры округа, в том числе социальной», — сказала Калинова.
Размер государственного долга Чукотки в 2018 году превышал 10 млрд рублей. Каждый год окружной бюджет формируется с профицитом, что позволяет планомерно обеспечивать выполнение обязательств по погашению кредитов в федеральный бюджет. Сокращению размера государственного долга региона в том числе способствует запуск крупных проектов, среди которых — Беринговский каменноугольный бассейн, освоение Баимской рудной зоны, запуск плавучей АЭС «Академик Ломоносов», развитие портов и строительство дороги до Магадана.
Согласно предварительным оценкам окружного департамента финансов и имущественных отношений, в ближайшие годы регион может выйти на бездотационность. На Чукотке один из самых высоких показателей темпа экономического роста в стране.
В послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, что позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы. Кабинет министров должен списать большую часть задолженности до 1 октября «при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций в порядке, согласованном комиссией Государственного совета РФ по направлению “Экономика и финансы”.