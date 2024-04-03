Мониторинг ОПЕК+ соберется онлайн для оценки ситуации на рынке нефти

По итогам последней министерской встречи ОПЕК+, которая состоялась 30 ноября, несколько стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). В начале марте эта мера была продлена на весь второй квартал.