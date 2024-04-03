Мониторинг ОПЕК+ соберется онлайн для оценки ситуации на рынке нефти

В этот раз запланировано только заседание министерского мониторинга, во время которого также определяются рекомендации по дальнейшей политике альянса по добыче нефти. При этом комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время.
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 14:00 мск.
Встречи министерского мониторинга сейчас проводятся раз в два месяца. Последнее такое заседание прошло 1 февраля. Общая встреча министров всех стран ОПЕК+ запланирована на 1 июня.
По итогам последней министерской встречи ОПЕК+, которая состоялась 30 ноября, несколько стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). В начале марте эта мера была продлена на весь второй квартал.
Кроме того, группа стран ОПЕК+, также включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с.