Мишустин: рост ВВП России в два раза превысил показатель развитых стран

Премьер-министр Михаил Мишустин начал годовой отчет правительства перед Госдумой. В своем выступлении он обозначил фундаментом роста ВВП, который за 2023 год составил 3,6%, макроэкономическую стабильность и ответственную бюджетную политику. Премьер подчеркнул, что Россия адаптировалась к санкциям, а доходы бюджета за 2023 год превысили 29 трлн руб. Это больше аналогичного показателя за 2022-й почти на 5%. Исполнение расходов бюджета в прошлом году приблизилось к 100%.