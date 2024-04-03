Мишустин: рост ВВП России в два раза превысил показатель развитых стран

Как отметил премьер, Россия «успешно прошла сложный период первоначальной адаптации». Рост ВВП в 3,6%, по его оценкам, более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран. Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, и Мишустин видит потенциал для попадания в топ-4.
«Такое соотношение стало одним из следствий санкций, которые неизбежно бьют по экономике их инициаторов», — отметил Мишустин. Он отметил, что место ушедших из страны европейских, американских и японских производителей занимают организации из дружественно настроенных государств. «И, конечно, — наиболее активно работающие отечественные компании», — подчеркнул глава правительства.
Михаил Мишустин отметил, что высокие цифры прошлого года в экономике стали результатом «реализации решений президента, работы правительства, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и граждан».
Положительная динамика в экономике была получена на фоне низкой безработицы, которая сократилась к концу 2023 года вдвое — до 3%. При этом премьер признал, что годовая инфляция оказалась выше целевых значений. «Но благодаря взаимодействию с Банком России все-таки существенно замедлилась. До 7,4%», — сказал он.
Мишустин также подчеркнул, что доходы федерального бюджета и в целом экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. «Ненефтегазовые доходы выросли на четверть», — подчеркнул Мишустин.
«Предприниматели вкладывают свои ресурсы в нашу страну. И Правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. На начало текущего года уже подписано шестьдесят пять соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка четырех триллионов рублей. Из них примерно половина — в две тысячи двадцать третьем году», — рассказал депутатам глава правительства.
Мишустин сообщил, что благодаря финансированию из Фонда национального благосостояния в прошлом году 17 инфраструктурных проектов получили финансирование в размере более чем 1 трлн руб.