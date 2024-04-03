Минфин нарастит в апреле ежедневные покупки валюты на 6,5 млрд рублей

Минфин в апреле увеличит ежедневные закупки иностранной валюты и золота на 6,5 млрд рублей, следует из сообщения министерства. Операции объемом в 11,2 млрд рублей будут проходить каждый день с 5 апреля по 7 мая. «Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, [за этот период] составляет 235,3 млрд рублей», — отмечается в пресс-релизе.