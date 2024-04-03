Минфин нарастит в апреле ежедневные покупки валюты на 6,5 млрд рублей

Минфин в апреле увеличит ежедневные закупки иностранной валюты и золота на 6,5 млрд рублей, следует из сообщения министерства. Операции объемом в 11,2 млрд рублей будут проходить каждый день с 5 апреля по 7 мая. «Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, [за этот период] составляет 235,3 млрд рублей», — отмечается в пресс-релизе.
В марте (с 7 марта по 4 апреля) Минфин направил на покупку иностранной валюты и золота 93,7 млрд рублей, то есть ежедневно на эти операции выделялось 4,7 млрд рублей. В феврале Минфин тратил на данные цели 3,7 млрд рублей ежедневно (или 73,2 млрд рублей суммарно с 7 февраля по 6 марта).
Министерство в августе 2023 года возобновило покупки валюты в рамках бюджетного правила, в январе 2024 года оно пока однократно возвращалось к продажам.
Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле 2024 года составит 128,3 млрд рублей.
«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2024 года составило 107 млрд рублей за счет превышения фактических поступлений по налогу на дополнительный доход по итогам 2023 года над ожидаемым объемом», — говорится в сообщении ведомства.