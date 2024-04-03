Макроизменения: новый прогноз по инфляции и рублю

Когда инфляция начнет замедляться
Недельная инфляция, по данным Росстата, к 25 марта ускорилась до 0,11% с 0,06% неделей ранее. Годовая, по оценкам MP, подросла до 7,8%. Ожидаем, что по итогам марта она составит 7,7% (Росстат опубликует данные 10 апреля).
В ближайшие месяцы инфляция, вероятно, продолжит расти и достигнет пика на уровне 8,3% в июле после индексации тарифов ЖКХ.
Однако к концу года мы ожидаем ее замедления до 6%.
Что с рублем?
В ближайшие месяцы курс отечественной валюты, вероятно, пойдет вниз. Тому есть ряд причин:
— смягчение условий по обязательной продаже валютной выручки после 30 апреля,
— постепенное снижение ключевой ставки,
— сезонный рост спроса на валюту с мая (в том числе для туризма),
— снижение нефтяных цен Brent до $75 за баррель.
На фоне повреждений НПЗ из-за атак дронов MP понижает прогноз по экспорту и по профициту текущего счета платежного баланса РФ на этот год до $45 млрд с $53 млрд.
В свои прогнозы на 2 квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне ₽96, на 3 квартал — ₽101, на 4 квартал — ₽102. Ожидания по среднему курсу рубля к доллару в этом году — на уровне ₽98, а не ₽97, как раньше.
Что будет делать ЦБ?
Регулятор, видимо, будет вынужден удерживать высокую ключевую ставку дольше. Мы ожидаем, что «ключ» на конец года составит 13% (ранее ожидали 12%).
На ближайшем заседании по ставке — 26 апреля — ЦБ, вероятно, сохранит показатель на текущем уровне (16%). Цикл снижения ключевой ставки начнется в 3 квартале, возможно — в конце июля.
Что делать инвестору? Защищаться.
Сейчас наиболее привлекательно выглядят облигации с плавающей ставкой: более ликвидные государственные ОФЗ-ПК с текущим купоном ~15,5−16% (например, ОФЗ-ПК 29014) или более доходные корпоративные флоатеры (с купонами 17−18,5%).
На рынке акций можно присмотреться к бумагам ретейлеров, которые традиционно выступают в качестве защитных активов, потому что способны частично перекладывать инфляцию на потребителей.
Также неплохо выглядят банки с дешевым фондированием (да, мы про Сбер).
Неплохо чувствуют себя в таких условиях и компании с кэш-подушками вроде Сургутнефтегаза или крупных металлургов. Чем выше ставка, тем больший доход они получат от инвестирования этих средств.
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