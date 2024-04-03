Макроизменения: новый прогноз по инфляции и рублю

На фоне повреждений НПЗ из-за атак дронов MP понижает прогноз по экспорту и по профициту текущего счета платежного баланса РФ на этот год до $45 млрд с $53 млрд.



В свои прогнозы на 2 квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне ₽96, на 3 квартал — ₽101, на 4 квартал — ₽102. Ожидания по среднему курсу рубля к доллару в этом году — на уровне ₽98, а не ₽97, как раньше.