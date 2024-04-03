Катар готовится вернуть себе лидерство на газовом рынке

Катар начал активно наращивать мощности производства СПГ. Так, на месторождении «Северное» в настоящее время производят 77 миллионов тонн СПГ. При этом к 2030 году, согласно прогнозам, объем увеличится до 142 миллионов тонн. В связи с этим, стране нужно все большее число танкеров-газовозов.