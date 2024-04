Катар готовится вернуть себе лидерство на газовом рынке

Компания QatarEnergy заключила с судоходными операторами из Азии четыре соглашения на фрахт 19 судов. От китайских CMES Co Ltd и Shandong MarineGroup Ltd она получит 12 танкеров. Об этом сообщил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби. MISC Bhd из Малайзии поставит три танкера. Совместное предприятие Kawasaki Kisen Kaisha Ltd и Hyundai Glovis Co выделят четыре танкера. Каждое такое судно способно перевозить 174 000 кубометров СПГ.