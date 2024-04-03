Катар готовится вернуть себе лидерство на газовом рынке

Катар начал активно наращивать мощности производства СПГ. Так, на месторождении «Северное» в настоящее время производят 77 миллионов тонн СПГ. При этом к 2030 году, согласно прогнозам, объем увеличится до 142 миллионов тонн. В связи с этим, стране нужно все большее число танкеров-газовозов.
Компания QatarEnergy заключила с судоходными операторами из Азии четыре соглашения на фрахт 19 судов. От китайских CMES Co Ltd и Shandong MarineGroup Ltd она получит 12 танкеров. Об этом сообщил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби. MISC Bhd из Малайзии поставит три танкера. Совместное предприятие Kawasaki Kisen Kaisha Ltd и Hyundai Glovis Co выделят четыре танкера. Каждое такое судно способно перевозить 174 000 кубометров СПГ.
Ранее в этом году QatarEnergy подписала соглашение на фрахт 25 газовозов с Qatar Gas Transport Company Ltd (Nakilat). Вместе с тем компания имеет и свой собственный флот судов данного типа. В 2020 году она заключила беспрецедентные контракты на 22 миллиарда долларов с судостроительными фирмами из Южной Кореи и Китая.
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