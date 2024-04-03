Каким будет курс рубля 4 апреля

Российский рынок акций в среду торговался в плюсе, индекс Мосбиржи обновил двухлетние максимумы, приблизившись к 3400 п. Из тяжеловесных бумаг наиболее позитивно смотрелись акции Сбера. Уверенности покупателям придал рост цена на нефть, нацелившихся на $90 за баррель Brent. Также инвесторы держат в уме относительную слабость рубля и дивидендные ожидания.
Внешний фон несколько улучшился. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ сюрпризов не принесло — участники встречи подтвердили общую приверженность текущей политике альянса. В Китае индекс деловой активности PMI (от Caixin) в секторе услуг КНР в марте вырос до 52,7 п. с февральских 52,5 п. Потребительские цены в еврозоне в марте, по предварительной оценке, выросли на 2,4% г/г. Инфляция замедлилась сильнее 2,5%, которых ждали аналитики. Уровень безработицы в Европе в феврале, напротив, превысил прогноз.
Из завтрашней экономической статистики обратим внимание на мартовский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны и еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. ЕЦБ опубликует протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Китайские биржи завтра будут закрыты в связи с национальным праздником. АФК Система представит отчетность по МСФО за 2023 год. Четверг — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Черкизово за 2023 г.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 4 апреля — 3300−3400 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 91−93.
Завершение налогового периода в этот раз не ознаменовалось спадом российской валюты. Сил рублю могли придать более высокие цены на нефть, установившиеся в последние недели. Между тем, чистые продажи валюты на рынке, которые проводит Центробанк, в апрельском периоде сократятся в 12 раз, до 600 млн рублей в день.
Для нацвалюты это небольшой негатив на коротком сроке, но это же означает рост нефтегазовых доходов, что уже позитивно в долгосрочной перспективе. Доллар демонстрирует силу относительно других валют, индекс DXY курсирует на максимумах с середины февраля, выше 104 п. В ФРС заявили, что не будут торопиться со снижением ставок, при этом в США в последнее время вышел ряд сильных экономических статданных.