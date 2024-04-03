Каким будет курс рубля 4 апреля

Для нацвалюты это небольшой негатив на коротком сроке, но это же означает рост нефтегазовых доходов, что уже позитивно в долгосрочной перспективе. Доллар демонстрирует силу относительно других валют, индекс DXY курсирует на максимумах с середины февраля, выше 104 п. В ФРС заявили, что не будут торопиться со снижением ставок, при этом в США в последнее время вышел ряд сильных экономических статданных.