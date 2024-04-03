Исследование показало, что почти треть россиян готовы открыть бизнес на пенсии

«В 2023 году лидером по доле предпринимателей, открывших дело в этом возрасте, стали Забайкальский край, Ставропольский край и Воронежская область. Распределение мужчин и женщин оказалось равным: 50% на 50%. Чаще всего открывали дело в сфере розничной торговли, на втором месте оказалась сфера пассажирских и грузоперевозок, за ней — операции с недвижимостью, оптовая торговля, стройка, общепит и растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях. При этом наибольший прирост в прошлом году относительно 2022 г. показала сфера операций с недвижимым имуществом», — рассказал исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.