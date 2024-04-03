Исследование показало, что почти треть россиян готовы открыть бизнес на пенсии

«Так, 29% хотят открыть свой бизнес, 16% — путешествовать, 14% — построить дом/дачу, 14% — просто отдохнуть и позаботиться о себе. Оставшиеся 27% ответили, что стараются все успеть до пенсии», — отмечается в исследовании.
Данные получены по результатам опроса, в котором приняли участие 7 154 пользователя ресурсов медиахолдинга Rambler&Co, а также по итогам анализа свыше 280 тыс. ИП и ООО, открытых через сервис «Деловая среда» (дочерняя компания «Сбера») в 2022 и 2023 годах.
По информации «Деловой среды», в 2023 году на 52% увеличилось число россиян, зарегистрировавших свой бизнес после 56 лет (по сравнению с 2022 годом). Первые три месяца 2024 года также подтвердили эту тенденцию: на 55% увеличилось количество новых предпринимателей старше 56 лет (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
«В 2023 году лидером по доле предпринимателей, открывших дело в этом возрасте, стали Забайкальский край, Ставропольский край и Воронежская область. Распределение мужчин и женщин оказалось равным: 50% на 50%. Чаще всего открывали дело в сфере розничной торговли, на втором месте оказалась сфера пассажирских и грузоперевозок, за ней — операции с недвижимостью, оптовая торговля, стройка, общепит и растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях. При этом наибольший прирост в прошлом году относительно 2022 г. показала сфера операций с недвижимым имуществом», — рассказал исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.
В ходе опроса почти треть (31%) россиян, которые хотят открыть бизнес на пенсии, отметили, что главное преимущество в этом возрасте — отсутствие необходимости постоянно обеспечивать семью. 25% сказали, что к этому возрасту накопятся большой опыт и знания, 19% считают, что будут обладать достаточным количеством свободного времени. Еще 19% назвали среди плюсов наличие постоянного дохода в виде пенсии/помощи со стороны семьи, 6% — большое количество связей и знакомств.
Опасения ведения бизнеса на пенсии
Россияне также поделились и главными опасениями ведения бизнеса на пенсии. Большинство считают, что может помешать здоровье — так ответили 62% респондентов. Среди других барьеров участники опроса отметили необходимость наличия стартового капитала (27%), постоянное обучение (9%), много времени на бизнес (1%) и семейные обстоятельства (1%).
Лучшей сферой для своего дела в пенсионном возрасте россияне считают персональные услуги (29%), IT (15%), растениеводство и животноводство, охоту и рыбалку, а также предоставление соответствующих услуг в этих областях (14%), остальные категории набрали менее 10% каждая.
В ходе опроса 42% участников ответили, что считают зрелость (36−60 лет) самым благоприятным периодом для исполнения своей мечты, 45% отдали предпочтение возрасту 21−35 лет, 7% выбрали период до 20 лет, а 6% для осуществления желаний ждут пенсии.
«Деловая среда» проанализировала порядка 280 тыс. ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Он позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей или обществ с ограниченной ответственностью с единственным учредителем.
Опрос интернет-пользователей прошел на медиаресурсах Rambler&Co
«Деловая среда» — дочерняя компания «Сбера», которая уже 11 лет помогает российским предпринимателям найти идею, запустить свой бизнес и достичь в нем успеха с помощью знаний и сервисов. Через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета от «Деловой среды» за все время было открыто более 500 тыс. бизнесов по всей стране.