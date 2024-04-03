Использование карт «Мир» в Samsung Pay стало недоступно

В конце марта на сайте компании появилось сообщение, предупреждающее об этом нововведении, при этом отмечалось, что функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay продолжит работать без изменений. Для оплаты проезда в общественном транспорте в компании рекомендовали использовать альтернативные способы: например, карту «Тройкa», если она действует в регионе.