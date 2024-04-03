Инвестхолдинг Simple Solutions Capital запланировал провести IPO

Инвестиционный холдинг Simple Solutions Capital, ключевым активом которого является лизинговая компания «ПР-Лизинг», планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в течение ближайших двух-трех лет, сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Айрата Фаткуллина. Привлеченные от инвесторов средства компания направит на развитие бизнеса.
Холдинг планирует разместить привилегированные акции, но в Simple Solutions Capital пока не решили, на какой бирже и в какой стране, рассказал изданию глава компании. Холдинг обсуждает этот вопрос с консультантами, окончательное решение будет принято непосредственно перед размещением, но с учетом экономической и политической ситуации предпочтение отдается отечественным площадкам.
Возможный объем акций Simple Solutions Capital в свободном обращении в компании не уточнили. Айрат Фаткуллин отметил, что в силу регуляторных требований максимальное количество «префов» у компании не может превышать 25%. Оценка компании перед IPO будет «в рынке», но с определенным дисконтом для повышения инвестиционной привлекательности бумаг, уточнил гендиректор Simple.
Совет директоров Simple Solutions Capital решил, что головная компания станет единым оператором публичного долга, капитала и инвестиций для всех бизнесов холдинга. Публикация первой отчетности холдинга по международным стандартам запланирована на первое полугодие 2024 года, после этого компания планирует получить кредитный рейтинг.
Предполагая, что IPO состоится через два года, аналитик инвесткомпании «Финам» Леонид Делицын допустил, что оценка холдинга составит ₽6−8 млрд. Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров оценил Simple Solutions Capital в ₽4,5−7 млрд.
Simple Solutions Capital — инвестиционная холдинговая компания, которая развивает бизнесы с широкой диверсификацией. Ключевой актив холдинга — лизинговая компания «ПР-Лизинг», специализирующаяся на продаже в лизинг широкого спектра имущества: от легкового транспорта до высокотехнологичного оборудования и недвижимости, в том числе финансирование импорта. «ПР-Лизинг» с 2018 года присутствует на публичном долговом рынке: компания разместила пять выпусков биржевых облигаций и ЦФА.
Помимо «ПР-Лизинга» Simple владеет еще одной лизинговой компанией — «Профмеханизация», факторинговой «ПР-Факторинг», автодилером «Профдилер», а также сельхозкомпанией «ПР-Агро», студией веб-разработки и дизайна «Банан» и коворкинг-клубом TheTimeOffice.