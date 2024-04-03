Инвестхолдинг Simple Solutions Capital запланировал провести IPO

Холдинг планирует разместить привилегированные акции, но в Simple Solutions Capital пока не решили, на какой бирже и в какой стране, рассказал изданию глава компании. Холдинг обсуждает этот вопрос с консультантами, окончательное решение будет принято непосредственно перед размещением, но с учетом экономической и политической ситуации предпочтение отдается отечественным площадкам.