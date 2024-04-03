Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,72−0,82%

Уверенности покупателям придал рост цен на нефть, нацелившихся на $90 за баррель Brent. Также инвесторы держат в уме относительную слабость рубля и дивидендные ожидания, сообщил инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Внешний фон несколько улучшился. «Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ сюрпризов не принесло — участники встречи подтвердили общую приверженность текущей политике альянса. В Китае индекс деловой активности PMI (от Caixin) в секторе услуг КНР в марте вырос до 52,7 пункта с февральских 52,5 пункта. Потребительские цены в еврозоне в марте, по предварительной оценке, выросли на 2,4% в годовом сравнении, инфляция замедлилась сильнее 2,5%, которых ждали аналитики. Уровень безработицы в Европе в феврале, напротив, превысил прогноз», — рассказал эксперт.
Рынок акций
В лидерах роста к завершению сессии находились котировки «Русала» (+6,06%), акции «Аэрофлота» (+4,25%), бумаги «Полиметалла» (+3,57%), котировки «М. Видео» (+3,42%), акции АФК «Система» (+3,29%), бумаги «Эн + групп» (+3,09%), расписки «Русагро» (+3%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 1,9% и 1,8% соответственно.
Бумаги «Полиметалла» продолжали восстановление от локальных минимумов после превышения ценами на золото $2 300 за унцию и достижения очередного исторического максимума $2 309 за унцию. Цены на серебро же в среду поднялись до пика с марта 2022 года, достигнув $26,86 за унцию, сказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Акции «Аэрофлота» продолжали спекулятивный рост, обновили очередной максимум с февраля 2022 года (51,39 рубля) и по итогам основной сессии стабилизировались выше 50 рублей. «Конкретных фундаментальных новостей по компании в последнее время не поступало, а одной из причин повышения могут быть ожидания улучшения финансового положения авиаперевозчика в начале текущего года благодаря скачку цен на авиаперелеты в эконом-классе в январе-феврале на 32−42% год к году, по данным Росстата, самыми быстрыми темпами за указанный период как минимум с 2008 года. “Аэрофлот” при этом сообщил о росте пассажиропотока группы в феврале на 23,2% год к году при рекордной занятости кресел 89,2%, в то время как в январе пассажиропоток увеличился на 21% году к году», — добавила эксперт.
В ИК «Велес капитал» отметили, что «Аэрофлот» на данный момент остается спекулятивной историей без надежд на возвращение к выплатам дивидендов в ближайшие месяцы.
Покупки в акциях Сбербанка активизировались во второй половине дня в ожидании рекомендации по итоговым дивидендам за 2023 год позже в апреле, при этом оба типа бумаг поднимались выше 307 рублей. Обыкновенные акции банка обновили максимум с января 2022 года, а привилегированные — с ноября 2021 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки «Глобалтранса» (-2,04%), расписки «Озона» (-1,40%), бумаги «Акрона» (-0,95%), акции «ИнтерРАО» (-0,81%), котировки «Самолета» (-0,79%). Акции «Глобалтранса» и других эмитентов корректировались вниз после повышения накануне.
Прогноз на завтра
Из завтрашней экономической статистики стоит обратить внимание на мартовский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны и еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике.
Китайские биржи завтра будут закрыты в связи с национальным праздником.
АФК «Система» представит отчетность по МСФО за 2023 год. Четверг — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Черкизово» за 2023 год.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 4 апреля — 3 300 — 3 400 пунктов, по паре доллар-рубль — 91−93 рубля.