Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,72−0,82%

Акции «Аэрофлота» продолжали спекулятивный рост, обновили очередной максимум с февраля 2022 года (51,39 рубля) и по итогам основной сессии стабилизировались выше 50 рублей. «Конкретных фундаментальных новостей по компании в последнее время не поступало, а одной из причин повышения могут быть ожидания улучшения финансового положения авиаперевозчика в начале текущего года благодаря скачку цен на авиаперелеты в эконом-классе в январе-феврале на 32−42% год к году, по данным Росстата, самыми быстрыми темпами за указанный период как минимум с 2008 года. “Аэрофлот” при этом сообщил о росте пассажиропотока группы в феврале на 23,2% год к году при рекордной занятости кресел 89,2%, в то время как в январе пассажиропоток увеличился на 21% году к году», — добавила эксперт.