ФНС заподозрила российский «Ашан» в неуплате налогов

Что стало причиной выездной проверки ФНС (плановая она или нет), в отчетности «Ашана» не сказано. Публично проверить финансово-хозяйственную деятельность торговых сетей «Ашан», Leroy Merlin и Decathlon в России просил в феврале 2023 года первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Поводом для обращения депутата в Минфин, а также в ФСБ, стала поступившая ему информация о том, что группа компаний «Ашан» использует так называемую налоговую оптимизацию, которая носит противозаконный характер. Сам Луговой на вопросы РБК относительно ответов на свое обращение и налоговой проверке «Ашана» по существу не ответил. РБК также обратился с запросом в «Леруа Мерлен» и в Desport (бывший Decathlon). Бухгалтерские отчеты этих компаний за 2023 год недоступны.