Evraz заявил, что не погасит еврооблигации-2024 из-за отсутствия лицензии от OFSI

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания Evraz, несмотря на достаточную ликвидность компании, не сможет полностью или частично погасить еврооблигации, подлежащие погашению 2 апреля 2024 года из-за отсутствия лицензии от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании («OFSI») для совершения платежей, говорится в сообщении компании.
«Evraz plc сообщает о том, что еврооблигации со ставкой купона 5,25%, подлежащие погашению 2 апреля 2024 года (“Еврооблигации 2024”), не будут погашены частично или полностью, несмотря на то, что группа Евраз располагает достаточной ликвидностью», — отмечается в сообщении.
Там отметили, что в настоящий момент компании запрещено совершать платежи по еврооблигациям 2024 без соответствующей лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании.
В июле 2022 года компания запросила такое разрешение для выплаты купонного дохода по еврооблигациям на $704 млн и $700 млн со сроками погашения в 2023 году и в 2024 году соответственно.
Компания также сообщала, что не сможет частично или полностью погасить в срок (20 марта 2023 года) еврооблигации со ставкой купона 5,375% и погашением в 2023 году из-за существующих ограничений.
В сентябре 2022 года Evraz сообщал, что даже в случае получения лицензии от OFSI останутся существенные сложности, связанные с выплатой купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2023 и 2024 году.
Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. С мая 2022 года горно-металлургическая компания Evraz находится под санкциями Великобритании.