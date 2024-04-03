Эксперт спрогнозировал курс рубля на второй квартал 2024 года

«Мы ожидаем, что курс рубля в этом квартале будет умеренно слабеть к основным валютам. В свои прогнозы на второй квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 96 за доллар, 105 за евро и 13,3 за юань», — отметил аналитик.
Рубль в апреле будет торговаться в диапазоне 91−95 за доллар, 98−102 за евро и 12,5−13,1 за юань. В мае-июне прогнозируется ослабление нацвалюты в диапазон 93−98 за доллар, 101−107 за евро, 12,8−13,5 за юань.
«Последние пять месяцев курс рубля оставался стабильным в диапазоне 88−93 за доллар благодаря указу об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортёров. Этот указ действует до 30 апреля. Напомним, что сейчас экспортёры должны зачислять на счета в российские банки не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки». — рассказал Михаил Васильев.
«Мы полагаем, что указ будет продлён после 30 апреля, но параметры продажи (80% и 90%, или сроки продажи) могут быть смягчены, и экспортёры будут продавать меньшие объемы валюты, чем сейчас. То есть основная поддержка рубля, вероятно, снизится с 1 мая». — добавил он.
В пользу рубля по-прежнему будут выступать:
— профицит текущего счета платежного баланса РФ,
— высокие нефтяные цены (котировки Brent закрепились в диапазоне $80−90 за баррель),
— указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортёров,
— продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (до 4 апреля продажи составляют 7,1 млрд руб. в день),
— высокие рублевые процентные ставки.
ЦБ решит судьбу
По мнению аналитика, Банк России на ближайших заседаниях 26 апреля и 7 июня сохранит текущую высокую ключевую ставку 16%.
«Жёсткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14−16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях», — объяснил он.
Первые четыре месяца года обычно благоприятны для рубля из-за сезонно пониженного спроса на валюту и сильного текущего счета платежного баланса РФ благодаря высоким нефтяным ценам.
Период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для курса рубля из-за сезонных факторов. С мая возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок (например, в Турцию). Также со второго квартала года возрастает спрос на валюту для закупки импорта, для выплат по внешнему долгу.
Сырьевой фактор
«Мы полагаем, что цены на нефть Brent во втором квартале вернутся в диапазон $80−85 за баррель из-за вероятного замедления мировой экономики и некоторой стабилизации геополитической напряженности на Ближнем Востоке», — считает Михаил Васильев.
Кроме этого, стоит ожидать, что Банк России в последующие месяцы продолжит уменьшать объем продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций. До 4 апреля они составляют 7,1 млрд руб. в день, в апреле ожидаем снижения до 4−5 млрд руб. в день, в мае-июне — до 2−3 млрд руб. в день.
Негативными факторами для курса рубля во втором квартале останутся:
— геополитические и санкционные риски,
— отток капитала,
— спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников,
— мягкая бюджетная политика (спрос на импорт).
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