Эксперт спрогнозировал курс рубля на второй квартал 2024 года

Первые четыре месяца года обычно благоприятны для рубля из-за сезонно пониженного спроса на валюту и сильного текущего счета платежного баланса РФ благодаря высоким нефтяным ценам.

Период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для курса рубля из-за сезонных факторов. С мая возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок (например, в Турцию). Также со второго квартала года возрастает спрос на валюту для закупки импорта, для выплат по внешнему долгу.