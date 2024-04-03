Эффект от ИИ в нефтегазовой отрасли может превысить 300 млрд рублей в год

Российский ТЭК может получить эффект в размере более 300 млрд руб. в год в случае активного применения генеративного искусственного интеллекта (ИИ), считают эксперты «Выгон Консалтинга». Генеративный ИИ может в будущем взять на себя более половины прикладных задач проектной инженерии. Однако для этого модели необходимо специально дообучать, а стоимость создания таких систем мирового уровня приближается к $1 млрд, что в условиях РФ возможно только при консолидации усилий всей отрасли. Другие эксперты отмечают, что у компаний ТЭКа есть много более насущных задач по цифровизации своих процессов.