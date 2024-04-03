Доходы от приватизации в первом квартале 2024 года составили 2,2 млрд рублей

Несмотря на то, что на 2024 год в федеральном бюджете заложены поступления от продажи госимущества на 1,2 млрд рублей, уже за первый квартал доходы от приватизации составили 2,2 млрд рублей, превысив прогноз на 83%, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росимущества. Что именно было продано, там не раскрыли. По прогнозному плану приватизации на три года предусматривается реализация более 28,8 тысяч объектов имущества госказны, в том числе акционерные организации, общества с ограниченной ответственностью, предприятия, нежилые помещения, земельные участки, транспорт и оборудование.