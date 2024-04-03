Доходы от приватизации в первом квартале 2024 года составили 2,2 млрд рублей

Несмотря на то, что на 2024 год в федеральном бюджете заложены поступления от продажи госимущества на 1,2 млрд рублей, уже за первый квартал доходы от приватизации составили 2,2 млрд рублей, превысив прогноз на 83%, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росимущества. Что именно было продано, там не раскрыли. По прогнозному плану приватизации на три года предусматривается реализация более 28,8 тысяч объектов имущества госказны, в том числе акционерные организации, общества с ограниченной ответственностью, предприятия, нежилые помещения, земельные участки, транспорт и оборудование.
В Росимуществе сообщили, что таким образом предпринимаются все необходимые меры для достижения целей, поставленных министерством, а также для максимизации доходов от продажи госимущества. В марте министр финансов Антон Силуанов предложил увеличить план по приватизации на текущий год до 100 млрд рублей.
За прошлый год план приватизации был превышен в 16 раз за счет продажи на аукционах лишь двух крупных предприятий, чьи акции не представлены на бирже, заметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В частности, речь идет о продаже в Санкт-Петербурге компании «Феникс», управляющей портом Бронка, а также о реализации акций предприятия «Кучуксульфат» в Алтайском крае — каждая из них была оценена более чем в 10 млрд рублей.
Минфин в декабре прошлого года внес в правительство список из 30 крупных компаний для возможной приватизации, сообщал министр финансов Антон Силуанов в декабре в эфире телеканала «Россия-24». «Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве. Компаний около 30», — отмечал он.