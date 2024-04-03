Чистая прибыль НСПК по РСБУ за 2023 год составила 35,1 млрд рублей

Чистая прибыль Национальной системы платежных карт (НСПК) по РСБУ в 2023 году увеличилась до 35,1 млрд рублей в сравнении с 25,3 млрд рублей в 2022 году, передает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность НСПК (является оператором карт «Мир»). Выручка НСПК в прошлом году увеличилась до 71,9 млрд рублей, годом ранее она была на уровне 50,3 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла почти в 1,5 раза, до 42,1 млрд рублей.
Коммерческие расходы увеличились на 35,8%, до 15,93 млрд рублей. Расходы на маркетинг и продвижение, в том числе акции с партнерами, достигли 10,6 млрд рублей, в сравнении с 7,1 млрд рублей в 2022 году. Расходы на рекламу выросли на 21%, до 4,6 млрд рублей. Расходы на обслуживание IT-инфраструктуры составили 1,31 млрд рублей, в 2022 году были 1,32 млрд рублей. Выплаты в рамках программ лояльности в 2023 году выросли почти в 1,7 раза, до 5,76 млрд рублей.
Дебиторская задолженность в 2023 году увеличилась почти в 1,6 раза, до 11,9 млрд рублей. Кредиторская задолженность выросла в 1,5 раза, до 22,56 млрд рублей.
Специальный счет «Гарантийного фонда ПС Мир» увеличился на 1,4 раза и теперь составляет 20,19 млрд рублей. Этот фонд создан для обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы в случае недостатка средств на их счетах. Для российских участников фонд формируется в рублях и хранится на специальном счете, открытом в расчетном центре ЦБ. На этом счете находится основная сумма средств — 19,98 млрд рублей.
Возврат излишне уплаченных взносов в гарантийный фонд системы «Мир» составил 17,8 млрд рублей, в сравнении с 4,6 млрд рублей в 2022 году. Сумма независимых гарантий, которые предоставили прямые участники для обеспечения исполнения обязательств в рамках платежной системы «Мир», выросла в 3,5 раза, до 24,4 млрд рублей.
В пресс-службе НСПК Frank Media ответили, что официальную отчетность там не раскрывают с 2021 года.
НСПК была создана Банком России (ее единственный акционер) в 2014 году. В феврале 2024 года США ввели санкции против НСПК, тогда представитель НСПК сказал Frank Media, что это не повлияет на работу платежных сервисов внутри страны. Что касается приема переводов по Системе быстрых платежей (СПБ) и работе карт «Мир» за рубежом, то он добавил, что «решение о приёме карт “Мир” в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно».