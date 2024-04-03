Чистая прибыль НСПК по РСБУ за 2023 год составила 35,1 млрд рублей

Коммерческие расходы увеличились на 35,8%, до 15,93 млрд рублей. Расходы на маркетинг и продвижение, в том числе акции с партнерами, достигли 10,6 млрд рублей, в сравнении с 7,1 млрд рублей в 2022 году. Расходы на рекламу выросли на 21%, до 4,6 млрд рублей. Расходы на обслуживание IT-инфраструктуры составили 1,31 млрд рублей, в 2022 году были 1,32 млрд рублей. Выплаты в рамках программ лояльности в 2023 году выросли почти в 1,7 раза, до 5,76 млрд рублей.