ЦБ Австрии видит «хвостовой риск» в сделке Raiffeisen по покупке доли в Strabag

По его словам, указанная сделка не нарушает антироссийских санкций. «И США, и Европа, и Австрия — Национальный банк Австрии — мы все не можем предоставить карт-бланш. Мы не можем сказать: “Вперед, у вас все в порядке”. Все равно сохраняется хвостовой риск», — сказал Роберт Хольцман информационному агентству, отказавшись пояснить, что он имеет ввиду под «хвостовым риском». «Поскольку риск существует, учитывая, что это “хвостовой риск”, это Raiffeisen должен решать, целесообразно делать это (реализовывать сделку. — FM) или нет», — добавил он.