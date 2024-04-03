Бычий тренд ушел: почему падает биткоин

На текущей неделе на криптовалютном рынке наблюдается распродажа. Биткоин подешевел на 5,3% во вторник утром, но затем частично отыграл снижение и закрепился на уровне в 66 700 долларов. За последнее время биткоин потерял примерно десять процентов от исторического максимума в 73 798 долларов, который был достигнут в середине прошлого месяца.