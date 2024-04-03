Бычий тренд ушел: почему падает биткоин

Согласно опубликованной в США статистике, промпроизводство в стране неожиданно выросло впервые с сентября 2022 года. При этом возросли затраты на производственные ресурсы. На фоне статданных объем ожидаемого смягчения ставок ФРС в текущем году по своповым контрактам снизился примерно до 65 базисных пунктов, что меньше даже прогноза представители Федрезерва.
На текущей неделе на криптовалютном рынке наблюдается распродажа. Биткоин подешевел на 5,3% во вторник утром, но затем частично отыграл снижение и закрепился на уровне в 66 700 долларов. За последнее время биткоин потерял примерно десять процентов от исторического максимума в 73 798 долларов, который был достигнут в середине прошлого месяца.
Оказало влияние и замедление притока средств в спотовые биткоин-ETF. 1 апреля из десяти таких фондов было выведено 86 миллионов долларов. Причем с даты их запуска, 11 января, в них привлекли примерно 12 миллиардов долларов.
Кроме того, ранее подешевели так называемые мемкоины, в том числе Pepe и dogwifhat. Это стало причиной крупнейшего за две недели двухдневного снижения индекса альткоинов.
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