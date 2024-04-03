Банки Киргизии прекратили обслуживание карт «Мир»

С 3 апреля 2024 года с 12:00 (по бишкекскому времени) пользователям станут недоступны: обслуживание карт «Мир» в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах); переводы с карты на карту; электронная коммерция, в частности, интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП).
«Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных настоящим конституционным Законом и законодательством Кыргызской Республики», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе нацбанка Киргизии. Таким образом, коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков должны самостоятельно принимать решение по прекращению обслуживания карт «Мир».
При этом переводы между банками России и Киргизии по-прежнему через мобильные приложения при наличии прямых договорных отношений между ними, а также по системам денежных переводов без открытия счета.