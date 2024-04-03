Банки Киргизии прекратили обслуживание карт «Мир»

С 3 апреля 2024 года с 12:00 (по бишкекскому времени) пользователям станут недоступны: обслуживание карт «Мир» в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах); переводы с карты на карту; электронная коммерция, в частности, интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП).