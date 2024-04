Amazon закроет проект оплаты в магазинах без касс, в котором ИИ заменяли индийцы

Кроме того, по информации Engadget.com, компания несколько раз безуспешно пыталась продать систему. При этом Amazon заявляет о намерениях вывести свои умные тележки Dash в магазины розничной торговли после испытаний в нескольких магазинах Whole Foods и Fresh, где использовалась система Just Walk Out. Согласно данным портала, умные тележки оснащены весами и датчиками для отслеживания расходов в режиме реального времени, что позволяет потребителям не расплачиваться на кассе.