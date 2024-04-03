Amazon закроет проект оплаты в магазинах без касс, в котором ИИ заменяли индийцы

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американская компания Amazon приняла решение отказаться от системы самообслуживания Just Walk Out в продуктовых магазинах в США, а также от услуг сотрудников из Индии, обеспечивавших для нее точность кассовых операций вместо искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил информационный портал Engadget.com.
Он отмечает, что Just Walk Out, позволяющая оплачивать покупки без кассы, изначально доставляла много проблем и «являла собой лишь иллюзию автоматизации». По информации портала, эта система самообслуживания опирается «на множество камер, датчиков и человеческих глаз», чтобы отслеживать, с чем люди покидают магазин, и взимать с покупателей соответствующую плату. При этом покупки и расчеты покупателей вместо системы ИИ на самом деле отслеживали по камерам более 1 тыс. сотрудников в Индии.
В компании посчитали невыгодной и малоэффективной замену кассиров дорогостоящим оборудованием и системой отслеживания его работы. Согласно данным Engadget.com, у покупателей в магазинах с такой бескассовой системой возникало «множество неприятностей» — от получения чека через несколько часов после покупки до проблем с заказами.
Среди других причин отказа от Just Walk Out портал называет проблемы с конфиденциальностью. Система собирала множество данных о покупателях, в результате чего против Amazon был подан коллективный иск. По сведениям портала, компанию обвинили «в сборе биометрической идентификационной информации без надлежащего раскрытия этой практики потребителям».
Кроме того, по информации Engadget.com, компания несколько раз безуспешно пыталась продать систему. При этом Amazon заявляет о намерениях вывести свои умные тележки Dash в магазины розничной торговли после испытаний в нескольких магазинах Whole Foods и Fresh, где использовалась система Just Walk Out. Согласно данным портала, умные тележки оснащены весами и датчиками для отслеживания расходов в режиме реального времени, что позволяет потребителям не расплачиваться на кассе.
При этом система Just Walk Out продолжит функционировать в некоторых магазинах компании в Великобритании.