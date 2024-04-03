Amazon закроет проект оплаты в магазинах без касс, в котором ИИ заменяли индийцы

Он отмечает, что Just Walk Out, позволяющая оплачивать покупки без кассы, изначально доставляла много проблем и «являла собой лишь иллюзию автоматизации». По информации портала, эта система самообслуживания опирается «на множество камер, датчиков и человеческих глаз», чтобы отслеживать, с чем люди покидают магазин, и взимать с покупателей соответствующую плату. При этом покупки и расчеты покупателей вместо системы ИИ на самом деле отслеживали по камерам более 1 тыс. сотрудников в Индии.