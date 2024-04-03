Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа, индекс Мосбиржи, цена Brent: дайджест

«Несмотря на очевидные проблемы с танкерами для “Арктик СПГ — 2”, сентимент на рынке все же мог несколько ухудшиться после данных новостей», — говорится в обзоре БКС. В брокерской компании также указали, что на рынке сейчас доминируют частные инвесторы, которые в большей степени склонны реагировать на сиюминутные новости и масштабы их распространения.