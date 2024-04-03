Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа, индекс Мосбиржи, цена Brent: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи завершил вторник ростом на 0,24%, до 3371,29 пункта. Индикатор рос в течение семи сессий подряд, за это время прибавив почти 3%.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин полагает, что в ближайшей перспективе высок риск торможения. Цель по индексу Мосбиржи брокерской компании — 3400 пунктов, до нее остается 0,85%.
«Текущая фаза рынка характеризуется попеременными импульсами роста в акциях второго эшелона. Но эти волны становятся все более короткими, а на смену вчерашним лидерам приходят новые, так как свободных средств для роста сразу всех бумаг на рынке недостаточно», — отметил эксперт. Такое поведение инвесторов, по его словам, обычно указывает на близость локального истощения волны роста.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что потенциал рынка вверх не исчерпан. «Перегретый IТ-сектор уходит в коррекцию, а в лидеры вырываются бумаги промышленных предприятий», — отметил он.
При этом факторами привлекательности рынка акций, как отметил Михаил Зельцер, выступают:
— закрытость финансовой системы при одновременном избытке ликвидности и нехватке инвестиционных альтернатив;
— высокие дивидендные ожидания;
— бум IPO;
— вероятность достижения ключевой ставкой ЦБ максимумов;
— ожидания смены цикла ДКП во втором полугодии.
Целевой уровень по индексу Мосбиржи от БКС на апрель — чуть выше 3400 пунктов. «Отработать ориентир могут уже в ближайшие дни, после чего вероятна заминка», — считают в БКС. Следующий уровень — 3470 пунктов, который может быть достигнут к майским праздникам.
Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа
Акции «Газпрома» неожиданно начали активно дорожать в районе 18:00 мск во вторник, 2 апреля. На пике котировки компании прибавляли 4,38%. По итогам торгов рост составил 3,87%, до ₽164,18. В последний раз выше отметки ₽164 акции газового гиганта торговались почти два месяца назад — 8 февраля.
Бумаги НОВАТЭКа, напротив, завершили вторник в минусе на 2,54%, до ₽1283,2 за акцию. На минимуме снижение достигало 3,34%.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин предположил, что ближе к 18:00 мск появился крупный покупатель, который мог спровоцировать закрытие коротких позиций по «Газпрому».
По мнению эксперта, поводом для роста также могло стать сообщение Reuters, что НОВАТЭК приостановил производство газа на «Арктик СПГ — 2» из-за санкций и нехватки танкеров. «Вероятно, это спровоцировало ротацию капитала между акциями газовых компаний», — пояснил Василий Карпунин разнонаправленную динамику акций газовых компаний.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин указал на отсутствие очевидных драйверов столь сильного импульса по «Газпрому».
«Вряд ли таковым могла выступить новость о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет “Газпрому” и “Транснефти” без аукционов получать участки недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), необходимых для строительства и реконструкции трубопроводов», — полагает эксперт. По его мнению, скорее всего, «многие посчитали, что бумаги “Газпрома” слишком отстали от ралли широкого рынка», что и спровоцировало рост.
В отношении НОВАТЭКа в БКС напомнили о двух новостях:
«Ведомости» написали о сокращении добычи газа на проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ — 2» в феврале до 83 млн куб. м, что в три раза меньше, чем в январе, и в пять раз, чем в декабре;
позднее агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что НОВАТЭК и вовсе приостановил производство на проекте.
«Несмотря на очевидные проблемы с танкерами для “Арктик СПГ — 2”, сентимент на рынке все же мог несколько ухудшиться после данных новостей», — говорится в обзоре БКС. В брокерской компании также указали, что на рынке сейчас доминируют частные инвесторы, которые в большей степени склонны реагировать на сиюминутные новости и масштабы их распространения.
Цены на нефть
Цены на нефть Brent выросли на 1,72% по итогам торгов вторника, достигнув отметки $88,92 за баррель. При этом в течение дня котировки впервые за пять месяцев превысили $89 за баррель. Утром 3 апреля котировки нефти остаются возле этого уровня — то превышая его, то опускаясь чуть ниже.
Причиной скачка цен во вторник стала ракетная атака Израиля по консульству Ирана в Сирии, которую на рынке расценивают как обострение риска перебоев в поставках углеводородного сырья, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Эксперт сообщил, что в восходящем тренде нефть движется уже четвертый месяц подряд. С начала года она подорожала на 16%. «Помимо геополитической ситуации, этому способствуют более прогнозируемые факторы, в первую очередь продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи еще на три месяца, а также увеличение потребления нефтепродуктов в Китае», — написал эксперт в обзоре.
Плановое заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 3 апреля.
Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов добавил, что поддержку рынку нефти на этой неделе также оказывают продолжающиеся атаки дронов на российские НПЗ.
«При сохранении позитивного для нефти фона котировки фьючерсов Brent могут достигнуть $90 за баррель уже на этой неделе. При этом скачок котировок не выглядит устойчивым — по большей части он связан с геополитическим новостным фоном, который может быстро меняться. Отсутствие эскалации на Ближнем Востоке способно привести к коррекции», — прогнозирует эксперт.
Он полагает, что в среднесрочном периоде цены на нефть могут быть стабильными — на отметке $85 за баррель.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 апреля.
JD.com: дивиденды на каждую ADR — $0,74. Дата выплаты — 29 апреля. Доходность — 2,66%.
JPMorgan Chase: дивиденды на каждую акцию — $1,15. Дата выплаты — 30 апреля. Доходность — 0,58%.
Bristol-Myers Squibb: дивиденды на каждую акцию — $0,6. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 1,14%.
American Express: дивиденды на каждую акцию — $0,7. Дата выплаты — 10 мая. Доходность — 0,31%.
Корпоративные события
CarMoney: финансовая отчетность за 2023 год.
X5 Group: последний день торгов расписками компании.
ЛЭСК: общее собрание акционеров. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
Другие важные события
Минфин РФ объявит размер фактических нефтегазовых доходов за март и плановых на апрель.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005.
Росстат: недельные данные по инфляции.
ОПЕК: заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, март — 09:00 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен, март — 12:00 мск.
Еврозона: уровень безработицы, март — 12:00 мск.
США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP, март — 15:15 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, март — 16:45 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, март — 17:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 19:10 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3371,29 (+0,24%).
Индекс РТС: 1147,95 (+0,01%).
S&P 500: 5205,81 (-0,72%).
Dow Jones Industrial Average: 39 170,24 (-1%).
NASDAQ Composite: 16 240,45 (-0,95%).