Адвокат «Макфы» назвал арест активов на ₽100 трлн «творчеством пристава»

«Они просто в силу того, что лица занимали определенные должности, и в силу обстоятельств, которые они никак не доказывают, в материалах дела таких доказательств нет, они просто просят взять и изъять все имущество, которое якобы принадлежит двум лицам, двум бывшим депутатам Государственной думы», — отметил Хлюстов. При это он пояснил, что Белоусов и Юревич не являются собственниками этого имущества (ГП придерживается противоположной точки зрения).