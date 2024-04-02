Власти Японии дополнительно выделят $3,8 млрд на поддержку производителя чипов Rapidus

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии выделит дополнительные средства для поддержки производителя полупроводников Rapidus в объеме 560 млрд иен ($3,89 млрд) в текущем финансовом году (завершится в марте 2025 года). Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио глава ведомства Кэн Сайто.
«Сегодня мы приняли решение о выделении дополнительной помощи для поддержки сферы производства полупроводников. Для компании Rapidus предстоящий год будет очень важным. Объем дополнительной помощи составит 560 млрд иен. Полупроводники нового поколения — это технология, которая является ключом к конкурентоспособности японской промышленности. Министерство экономики, торговли и промышленности также сделает все возможное, чтобы обеспечить успех проекта», — сказал он.
Ранее власти Японии уже выделяли Rapidus около 330 млрд иен ($2,1 млрд) для поддержки запуска массового производства чипов размером 2 нанометра к 2027 году. Также в этом году правительство направит около 240 млрд иен ($1,6 млрд) на производство полупроводников, которое осуществляют японская компания KIOXIA и американская Western Digital.
Япония в последние годы уделяет большое внимание сфере производства полупроводников на фоне растущей технологической конкуренции и хочет создать производственную базу на территории страны для обеспечения экономической безопасности.