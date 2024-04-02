Власти Японии дополнительно выделят $3,8 млрд на поддержку производителя чипов Rapidus

«Сегодня мы приняли решение о выделении дополнительной помощи для поддержки сферы производства полупроводников. Для компании Rapidus предстоящий год будет очень важным. Объем дополнительной помощи составит 560 млрд иен. Полупроводники нового поколения — это технология, которая является ключом к конкурентоспособности японской промышленности. Министерство экономики, торговли и промышленности также сделает все возможное, чтобы обеспечить успех проекта», — сказал он.