Венчур, я первый: за вложения в инвесттоварищества хотят давать налоговый вычет

Вложения через инвестиционные товарищества позволят бизнесу получить вычет по налогу на прибыль. Такой законопроект поддержал кабмин, выяснили «Известия». Раньше на льготу тоже можно было рассчитывать, но по другим основаниям — если деньги вкладывались в модернизацию своего предприятия или в инфраструктуру региона. Изменения притянут средства в инновационные проекты, повысят технологический суверенитет страны, а также простимулируют рынок венчурных инвестиций, считают власти.