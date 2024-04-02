В России предложили ввести налог на роскошь

«К огромному сожалению, в России сохраняется высокий уровень социального неравенства, и большинству жителей нашей страны очень трудно. Да, есть те, у кого с деньгами всё в порядке, но их меньшинство, а вот более трети граждан получают около 25 тыс. рублей в месяц. В состоянии глубокой нищеты живет 20 млн жителей страны. У них зарплата часто даже ниже прожиточного минимума, и их положение постоянно ухудшается из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости», — пояснил необходимость инициативы Сергей Миронов.