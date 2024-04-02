В Приморье в новый судостроительный кластер планируют войти девять предприятий

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Девять предприятий заявили о намерении войти в новый промышленный судостроительный и судоремонтный кластер в Приморье. Это откроет им возможность получать несколько мер господдержки, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Приморского края.
«В такой кластер должно входить не менее пяти предприятий. На сегодняшний день о намерении в него войти заявили девять. Это те предприятия, которые готовы взаимно помогать друг другу, облегчать процесс реализации потребностей каждого из них», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что о намерении войти в кластер заявили ССК «Звезда», «Кораблестроение и композиты», Дальзавод, Славянский СРЗ, Приморский металлургический завод, «ВРК Сапфир», завод «Варяг», «Дальприбор», «Бриз ПАМП».
Помимо возможности взаимопомощи, входящие в кластер предприятия получат доступ к некоторым мерам господдержки: льготным займам, снижению тарифов на страховые взносы, налоговому и таможенному мониторингу, субсидиям на возмещение части затрат при реализации совместных проектов и многим другим.
«Также они смогут возмещать до 50% затрат на сумму до 150 млн рублей на покупку стартовых партий импортозамещающих комплектующих, произведенных участниками объединения», — добавили в пресс-службе.