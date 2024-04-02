В Приморье в новый судостроительный кластер планируют войти девять предприятий

«В такой кластер должно входить не менее пяти предприятий. На сегодняшний день о намерении в него войти заявили девять. Это те предприятия, которые готовы взаимно помогать друг другу, облегчать процесс реализации потребностей каждого из них», — рассказали в пресс-службе.