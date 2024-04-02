В Ивановской области бывшего вице-президента Пробизнесбанка требуют признать банкротом

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении ряда бывших сотрудников Пробизнесбанка. По данным следствия, бывшие вице-президент по развитию бизнеса ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Вячеслав Казанцев, начальник департамента корпоративных финансов банка Николай Алексеев, начальник управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марина Крылова, начальник управления по работе с проблемной задолженностью, генеральный директор ООО «Коллекторское агентство “Лайф” Сергей Калачев, а также руководитель одной из фиктивных фирм Оксана Кравченко подозревались по ч. 4 ст. 160 и ч. 3, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата; организация и пособничество в присвоении или растрате).