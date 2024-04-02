В Ивановской области бывшего вице-президента Пробизнесбанка требуют признать банкротом

«Принять к рассмотрению заявление открытого акционерного общества АКБ “Пробизнесбанк” в лице конкурсного управляющего государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о признании Казанцева Вячеслава Викторовича несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.
Изначально иск был подан в Арбитражный суд города Москвы. После этого дело передали на рассмотрение суду Ивановской области, так как Казанцев зарегистрирован и проживает в регионе. Судебное заседание назначено на 23 мая.
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении ряда бывших сотрудников Пробизнесбанка. По данным следствия, бывшие вице-президент по развитию бизнеса ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Вячеслав Казанцев, начальник департамента корпоративных финансов банка Николай Алексеев, начальник управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марина Крылова, начальник управления по работе с проблемной задолженностью, генеральный директор ООО «Коллекторское агентство “Лайф” Сергей Калачев, а также руководитель одной из фиктивных фирм Оксана Кравченко подозревались по ч. 4 ст. 160 и ч. 3, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата; организация и пособничество в присвоении или растрате).