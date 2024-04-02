Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ заявили о планах снизить ключевую ставку

Ключевую ставку Банка России, которая в данный момент составляет 16%, получится снизить во второй половине года. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с представителями парламентской партии «Новые люди», передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Эльвира Набиуллина на закрытой встрече с фракцией “Новые люди” заявила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине года», — заявили в пресс-службе партии.

В последний раз, 22 марта, регулятор принял решение сохранить показатель ключевой ставки в России на отметке в 16%. Последний раз ставка повышалась 18 декабря 2023 года.

До этого заемщики сильно сократили спрос на потребительские кредиты и ипотеку.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал такую динамику в том числе с мерами Центрального банка РФ по охлаждению рынка — ростом во второй половине года ключевой ставки, а затем и рыночных ставок.