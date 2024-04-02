Уже через несколько лет Россия сможет экспортировать лимонную кислоту

Китайский экспорт
Лимонная кислота присутствует в огромном количестве товаров. Она является натуральным антиоксидантом, широко применяется в пищевой промышленности в качестве добавки Е330 — в кондитерских и хлебобулочных изделиях, консервации, соусах, безалкогольных и алкогольных напитков, др. Также ее используют в химической промышленности — в красильном деле, в нефтяной промышленности для нейтрализации цемента при бурении скважин, а в медицине и косметологии без нее не обойтись при консервировании крови и при производстве ряда косметических средств. Список применения в разных отраслях очень обширный.
Самая главная проблема в том, что все вышеперечисленные отрасли буквально на 100 процентов зависят от импорта — в России на сегодняшний день нет ни одного собственного производства лимонной кислоты. До 2010 года ее делали в Белгороде, закрывая почти 35 процентов потребностей российского рынка. Однако затем мировые рынки наводнила китайская продукция.
Между тем, по данным отраслевого исследования маркетингового агентства ROIF Expert, емкость российского рынка лимонной кислоты оценивается в 60 тысяч тонн ежегодно, вместе со странами СНГ — в 70 тысяч тонн.
Дефицит как предчувствие
Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в налаженные цепочки поставок. А тот факт, что началась она в Поднебесной (по данным из открытых отраслевых источников, 95 процентов лимонной кислоты Россия получала именно из Китая), в 2021 году привел к большому дефициту этого продукта. К ноябрю цены на лимонную кислоту, по оценке отраслевых экспертов, выросли с 0,71 до 1,13 доллара за килограмм, то есть на 59 процентов, и производители начали предупреждать о потенциальном дефиците. И, соответственно, о росте цен на конечную продукцию минимум на 15−20 процентов.
Некоторые индустрии испытали сложности. Тогда, например, наличие проблем с поставками и потенциальное негативное влияние на весь производственный цикл с точки зрения риска остановки или приостановки ряда производств подтвердили в Союзе производителей безалкогольных напитков и Руспродсоюзе. И, даже несмотря на тот факт, что опрошенные СМИ Ассоциации предприятий кондитерской промышленности и Российская гильдия пекарей и кондитеров серьезного дефицита лимонной кислоты не отметили, России необходимо развивать собственное производство этого незаменимого компонента, чтобы не зависеть от иностранных производителей.
Все и сразу
На конец 2021 года было заявлено о нескольких проектах заводов по производству лимонной кислоты. Еще в 2019 году, например, проект по созданию завода глубокой переработки зерна в лимонную кислоту был зарегистрирован в Башкирии. В Пензенской области был подписан протокол о намерениях между областью, «Технокордом» и китайской компанией Cofco о реализации проекта по строительству завода по выпуску лимонной кислоты. Были проекты от компании «Ярко-Липецк», о планах по строительству производства заявляли в администрации Мичуринска (Тамбовская область).
Однако строительство завода глубокой переработки остается весьма капиталоемким процессом. Так, например, в той же Пензенской области объем инвестиций три года назад оценивали в 20 миллиардов рублей, планируя переработку 275 тысяч тонн зерна. Кстати, для производства 1 килограмма лимонной кислоты требуется около 1,87 килограмма зерна кукурузы.
О сроках окупаемости таких вложений даже не говорилось, хотя отраслевые эксперты в целом оценивают их как «от десяти лет». Что до маржинальности производства, то она низкая.
Однако главной задачей (или проблемой — в зависимости от точки зрения) остается конкуренция с китайскими производителями.
Организация производства лимонной кислоты — сложный биотехнологический процесс, предполагающий значительный набор оборудования, большие производственные площади и, как следствие, высокую капиталоемкость, а также предъявляющий особые требования к компетенциям команды, считает генеральный директор компании «Органические кислоты» Андрей Крушинский. «Перед нами стоит задача возродить производство в РФ и сформировать новую индустрию опираясь на проверенный мировой опыт», — предполагает он.
С этим мнением соглашается и.о. генерального директора «Цитрон» Денис Гревцев. «Специфика производства лимонной кислоты заключается в том, что задача запустить не цех по производству лимонной кислоты, а комплекс переделов (комплекс технологических этапов переработки сырья), где конечным продуктом будет лимонная кислота. Технологий производства лимонной кислоты более десяти, вариантов реализация схемы общезаводского хозяйства сотни. И здесь нужно выбирать между максимизацией рентабельности производства и снижением срока окупаемости», — считает он.
Конкуренция с мировыми производителями неизбежна. По данным из открытых источников, самые крупные китайские заводы выпускают этой продукции в среднем около 1 600 тысяч тонн в год. Это позволяет экспортировать продукт по очень низкой цене, с которой сложно конкурировать. А в результате поиск инвестора под производство превращается в огромную проблему из-за риска не окупить вложения. Следовательно, единственная стратегия для создания такого производства в России — ориентация на большой объем при обязательной государственной поддержке.
Рынок на двоих
Именно в такой парадигме внутренние российские потребности в лимонной кислоте начиная с 2025 года уже начнут обеспечиваться, а к 2027 г. импорт будет фактически сведен к нулю. Заводы двух компании «Органические кислоты» (Тульская область) и «Цитрон» (Воронежская область) уже находятся в стадии строительства.
В частности, в Тульской области уже готов фундамент производства, начаты работы по устройству оснований несущих и ограждающих конструкций, готовится к отгрузке первая партия основного технологического оборудования. «В мае текущего года ожидаем оборудование, планируем начать монтаж с целью запуска производства 1-й очереди в 2025 году, второй — в 2027 году. Параллельно встречаемся с потребителями, активно посещаем выставки, чуть позднее приступим к разработке сайта и запустим его к концу октября текущего года», — поделился перспективными планами Андрей Крушинский. И добавил, что Минпромторг сегодня уделяет особое внимание развитию отрасли — завод строится при финансовой поддержке Фонда развития промышленности, в феврале 2024 года мы получили целевой займ в размере 2 миллиардов рублей. В целом же инвестиции в проект, который по планам закроет потребность российского рынка в лимонной кислоте и приблизительно через 10 лет выйдет на точку окупаемости, составят порядка 19 миллиардов рублей.
«Без государственного займа на реализацию такого проекта никто не решится», — соглашается Денис Гревцев. И подчеркивает, что в сегодняшних экономических реалиях это практически единственный выход, так как «инвестору лучше положить деньги в банк под 16%, чем инвестировать в проект с привлечение банковского финансирования под 20%. Рентабельность проекта рискует оказаться нулевой».
Что касается стройки, то и.о. генерального директора «Цитрон» отметил, что «все оборудование заказано и оплачено, все строительные контракты заключены и оплачены авансы. Все фундаменты выполнены. Одним словом, точка невозврата пройдена. Осенью 2024 все оборудование будет внутри закрытых контуров зданий. Начнется обвязка оборудования (монтаж трубопроводов, пневматики и контрольно-измерительных систем). Запуск запланирован на 1 квартал 2025 года».
Немаловажно отметить, что планируемая годовая мощность двух очередей тульского завода — 60 тысяч тонн лимонной кислоты, воронежского 20 тысяч тонн. И это значит, что суммарная мощность производства обеих компаний будет выше, чем российское (60 тысяч тонн в год) и общее вместе с СНГ (65 тысяч тонн в год) потребление. Кстати, именно это в итоге подводит к стратегической задаче экспорта излишков кислоты в размере порядка 15 тысяч тонн в год.
Лимонные планы
Возрождение производства лимонной кислоты — задача для России стратегическая, причем не только с точки зрения очень актуального сегодня курса на импортозамещение. Во главе угла стоит и обеспечение продовольственной безопасности. Тем более, что сегодня, после пандемии коронавируса и в условиях санкционных ограничений «складывать все яйца в одну корзину» — следовательно обречь себя на серьезнейшие проблемы в случае нарушения цепочек поставок.
При этом строительство сразу двух крупных предприятий формируют здоровую рыночную конкуренцию, а имеющийся спрос и выстроенная логистика позволят влиять и на ценовую политику, тем самым оставляя выбор продукта за потребителем.
Есть и нюансы, связанные с заранее запланированным перепроизводством лимонной кислоты. Это однозначно потребует от производителей развития экспортных поставок. И выстраивании конкурентной политики, особенно с теми странами, где уже есть свои производители. Тем более, что сегодня более 60 процентов мирового рынка лимонной кислоты занято производителями из Поднебесной, так что вклиниться в уже сложившиеся цепочки поставок будет очень не просто.
Но от этого — не менее интересно. И мы будем с интересом наблюдать за запуском российских производств и развитием конкуренции в новом производственном сегменте.