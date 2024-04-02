Уже через несколько лет Россия сможет экспортировать лимонную кислоту

В частности, в Тульской области уже готов фундамент производства, начаты работы по устройству оснований несущих и ограждающих конструкций, готовится к отгрузке первая партия основного технологического оборудования. «В мае текущего года ожидаем оборудование, планируем начать монтаж с целью запуска производства 1-й очереди в 2025 году, второй — в 2027 году. Параллельно встречаемся с потребителями, активно посещаем выставки, чуть позднее приступим к разработке сайта и запустим его к концу октября текущего года», — поделился перспективными планами Андрей Крушинский. И добавил, что Минпромторг сегодня уделяет особое внимание развитию отрасли — завод строится при финансовой поддержке Фонда развития промышленности, в феврале 2024 года мы получили целевой займ в размере 2 миллиардов рублей. В целом же инвестиции в проект, который по планам закроет потребность российского рынка в лимонной кислоте и приблизительно через 10 лет выйдет на точку окупаемости, составят порядка 19 миллиардов рублей.