Тиньков* не смог оспорить решение суда о выплате ₽20 млн по иску Дерипаски

Таким образом, постановление суда взыскать с Тинькова* 20 млн руб. в качестве компенсации вступило в силу,
Мельников напомнил, что ответчики должны удалить оспоренные несправедливые заявления, в противном случае им грозит штраф в размере 100 тыс. руб. в день, начиная с 3 апреля.
Дерипаска подал иск к Тинькову* и Meta (признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена) в августе 2022 года. Поводом для разбирательства стали слова Тинькова* о Дерипаске в Instagram (принадлежит Meta).
«Тиньков* написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — пояснил Мельников РБК.
Дерипаска требовал от Тинькова* удалить пост, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб. В октябре 2023 года суд постановил взыскать с основателя Тинькофф Банка 20 млн руб.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом