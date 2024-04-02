«Тинькофф» раскрыл схему с аферистами, которые сами представляются мошенниками

Клиенту звонят сначала якобы сотрудники сотового оператора и сообщают, что заканчивается договор на услуги связи. Для того чтобы его продлить, нужно назвать код из SMS. После этого мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули, — это нужно, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками Финмониторинга, «Госуслуг» и даже полиции.