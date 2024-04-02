Темпы роста кредитного портфеля МСБ замедлятся в 2024 году до 20%

В ВТБ оптимистичны в отношении кредитования крупных заемщиков, по крайней мере, настроены лучше, чем в начале года. «Мы таргетировали на весь год прирост менее 10%, но сейчас в нашей оценке рынка будем корректировать вверх. В корпоративном сегменте кредитный спрос на структурную перестройку экономики очень высок. И высокая ключевая ставка его не охлаждает», — заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, не назвав конкретных цифр. По его словам, основная причина сохранения спроса на кредитование — это его «инерционно-инвестиционная природа». «“Корпорат”, беря кредит по плавающей ставке, надеется на победу над инфляцией и на скорое ее снижение, а приостановка ранее одобренных инвестиционных программ является более болезненной, чем несение дополнительных процентных расходов на сравнительно короткий период высоких процентных ставок», — отмечает он.