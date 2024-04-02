Темпы роста кредитного портфеля МСБ замедлятся в 2024 году до 20%

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) — один из наиболее активно растущих сегментов кредитования на банковском рынке в последнее время — в этом году замедлится, но не так значительно, как многие другие сегменты: темпы роста банковского кредитного портфеля МСБ составят 20%. Такие оценки приведены в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Прогноз банковского кредитования на 2024 год: сдержанный рост» (с ним ознакомились Frank Media).
В 2023 году рост ссудного портфеля составлял 29%, годом ранее — 30%. Среднегодовой прирост (CAGR) на периоде с 2021 по 2023 год находился на уровне 29%. Значительный вклад в поддержку кредитного спроса со стороны субъектов малого и среднего бизнеса вносит «возможность получения государственного софинансирования, в том числе из региональных источников», отмечают аналитики «Эксперт РА»: «Так, например, спред процентных ставок между кредитами для крупных клиентов и МСБ к декабрю 2023 превысил 2 процентных пункта (п.п.)».
Спрос на кредиты со стороны МСБ в 2024 году останется высоким, прогнозируют в рейтинговом агентстве. Количество субъектов малого и среднего бизнеса продолжит увеличиваться «благодаря росту экономики, сниженной конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей и высокой адаптивности сегмента к меняющимся условиям». Однако, во-первых, в этом году постепенно сходит на нет эффект низкой базы. Кроме того, по мнению аналитиков, вероятно «умеренное ужесточение банками условий выдачи в этом сегменте»: «Снижение аппетита к риску со стороны банков будет спровоцировано как потенциальным сокращением господдержки сегмента, так и возможной реализацией накопленных за последние годы рисков».
«Рост кредитования МСБ в этом году действительно может замедлиться — это естественное последствие роста ключевой ставки, влекущей за собой рост кредитной ставки для клиентов», — отмечает руководитель управления кредитования «Тинькофф Бизнеса» Андрей Моисеев. По его словам, для части предприятий этого сегмента «получение кредита может оказаться нерентабельным процессом», но это не отменяет востребованности в финансовой поддержке на развитие своего дела. «Мы предполагаем, что рынок глобально будет ужесточать условия по кредитам по мере сохранения жесткой денежно-кредитной политики. В совокупности это приведет к тому, что рост кредитования бизнеса станет более сбалансированным относительно 2023 года», — отмечает он.
Темпы роста кредитования крупного бизнеса в 2024 году снизятся значительнее, чем таковые в сегменте МСБ, — до 13−15%, считают аналитики агентства. И это произойдет после очень успешного прошлого года, когда кредитный портфель вырос на целых 24% (в 2022 году рост составил всего 9%).
«Основными драйверами [прошлогоднего] роста стали государственное стимулирование стратегических отраслей, поддержка импорта и экспорта в том числе за счет внебюджетных источников, а также крупные инфраструктурные проекты», — говорится в обзоре. Однако сохраняющийся дефицит госбюджета может привести к сокращению софинансирования государством новых проектов. Другими рисками для крупного бизнеса и его кредиторов остаются угрозы срывов в цепочках поставок ВЭД, в том числе в виде вторичных санкций против финансовых и торговых партнеров-нерезидентов.
Подталкивает крупный бизнес к кредитованию в российских банках необходимость рефинансирования внешнего корпоративного долга, который на конец сентября 2023 года составлял $197 млрд. «Высокая стоимость заимствований привела к популяризации кредитов под плавающие процентные ставки, на долю которых приходилось около половины ссудной задолженности юридических лиц на конец 2023 года», — отмечают аналитики. Такое кредитование позволяет в период высоких процентных ставок бизнесу и его кредиторам частично нивелировать процентные риски, говорится в обзоре.
В ВТБ оптимистичны в отношении кредитования крупных заемщиков, по крайней мере, настроены лучше, чем в начале года. «Мы таргетировали на весь год прирост менее 10%, но сейчас в нашей оценке рынка будем корректировать вверх. В корпоративном сегменте кредитный спрос на структурную перестройку экономики очень высок. И высокая ключевая ставка его не охлаждает», — заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, не назвав конкретных цифр. По его словам, основная причина сохранения спроса на кредитование — это его «инерционно-инвестиционная природа». «“Корпорат”, беря кредит по плавающей ставке, надеется на победу над инфляцией и на скорое ее снижение, а приостановка ранее одобренных инвестиционных программ является более болезненной, чем несение дополнительных процентных расходов на сравнительно короткий период высоких процентных ставок», — отмечает он.