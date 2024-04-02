Стало известно, что больше всего хотят иметь россияне на работе

Исследование показало, что 42% ежедневно посещающих офис людей хотели бы иметь у себя на работе специальную зону отдыха. Причем в основном такое пожелание высказывали женщины (46% против 37% у мужчин). На втором месте среди запросов — массажные кресла (38%), на третьем — уютная кухонная зона (30%).
Кроме того, согласно результатам опроса, 29% хотели бы посещать в офисе тренажерный зал. За это пожелание высказалось больше мужчин, чем женщин (32% и 26% соответственно). Также респонденты хотят веранды или террасы (24%), капсулы для сна (22%), душевые кабины (19%), парковочные места (18%), автоматы с едой и напитками (14%), помещения для медитации (12%), площадки для проведения корпоративных мероприятий (11%), студии творчества (7%), игровые комнаты (6%).
В исследовании отмечается, что 41% респондентов трудится в офисе постоянно, а 20% — частично. При этом офисной работой заняты 57% женщин и 25% мужчин.
В опросе участвовали более 3500 экономически активных россиян старше 18 лет.
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