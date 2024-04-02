Стало известно, что больше всего хотят иметь россияне на работе

Кроме того, согласно результатам опроса, 29% хотели бы посещать в офисе тренажерный зал. За это пожелание высказалось больше мужчин, чем женщин (32% и 26% соответственно). Также респонденты хотят веранды или террасы (24%), капсулы для сна (22%), душевые кабины (19%), парковочные места (18%), автоматы с едой и напитками (14%), помещения для медитации (12%), площадки для проведения корпоративных мероприятий (11%), студии творчества (7%), игровые комнаты (6%).