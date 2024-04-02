Совет директоров Henderson 11 апреля обсудит дивиденды за I квартал

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет директоров ретейлера Henderson, управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в России, на заседании 11 апреля обсудит рекомендацию акционерам о выплате дивидендов за I квартал 2024 года, следует из материалов компании.
Так, в повестку заседания включен вопрос «об утверждении рекомендаций совета директоров внеочередному общему собранию акционеров о выплате промежуточных дивидендов по акциям общества (ПАО “Хэндерсон фэшн групп” — прим. ТАСС) за I квартал 2024 года и размере таких дивидендов».
Совет директоров 11 апреля также обсудит вопрос созыва внеочередного собрания акционеров, а также несколько вопросов, связанных с собранием.
В декабре финансовый директор Henderson Анна Коршунова сообщила, что менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров выплату дивидендов за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли, но не менее 25 рублей на акцию.
Ранее основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян в интервью ТАСС говорил, что ретейлер в соответствии со своей дивидендной политикой планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли с выплатой дважды в год. Условием для выплат является соотношение чистого долга к EBITDA ниже 2,5х по стандарту МСФО 16.
Henderson — одна из ведущих в России сетей магазинов мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Henderson управляет 160 салонами в 64 городах России, также бренд представлен двумя салонами в Армении. Выручка «Хэндерсон фэшн групп» по МСФО в 2022 году выросла на 30,6%, до 12,4 млрд рублей, чистая прибыль — в четыре раза, до 1,8 млрд рублей.