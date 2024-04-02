Совет директоров Henderson 11 апреля обсудит дивиденды за I квартал

Ранее основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян в интервью ТАСС говорил, что ретейлер в соответствии со своей дивидендной политикой планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли с выплатой дважды в год. Условием для выплат является соотношение чистого долга к EBITDA ниже 2,5х по стандарту МСФО 16.