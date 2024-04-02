Разработчик российского аналога Microsoft Office стал убыточным

Еще один источник РБК на IT-рынке указал, что НОТ ориентирована на крупных заказчиков, многие из которых уже перешли на российские продукты. По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, одной из причин снижения выручки «МойОфис» могла стать высокая конкуренция на рынке облачных технологий, а также то, что потребители часто продолжают использовать западные решения через облако. «Но ситуация в ближайшие месяцы будет меняться в сторону импортозамещения», — оговорился эксперт. Заместитель гендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов указывает, что российский рынок сейчас сталкивается не только с мощным спросом со стороны заказчиков, но и с почти неконтролируемым параллельным импортом программного обеспечения ушедших западных производителей. Причем в офисном софте, по его оценке, доля серого импорта на порядок больше, чем в информационной безопасности, где позиция регулятора жестче. По его словам, в 2023 году темпы перехода на отечественный софт существенно снизились — в том числе на фоне изменения политики иностранных вендоров, не ушедших с рынка. В результате многие заказчики перенесли решение по переходу на отечественные продукты на 2024 год.