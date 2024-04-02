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Объем размещения корпоративных облигаций в марте вырос вдвое

«Роснефть» выпустила юаневые облигации на 20 млрд — четверть от всего предыдущего объема размещений в китайской валюте.

Источник: Freepik

Российские компании в марте разместили 122 выпуска облигаций на 543 млрд рублей, что вдвое превышает показатель февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds. По сравнению с мартом прошлого года объем размещенных корпоративных облигаций сократился на 5%.

Впервые в 2024 году основными эмитентами на рынке стали компании реального сектора, а не финансового. На их облигации пришлось более 85% всего объема размещений.

Значительную часть мартовских облигации выпустили два эмитента: «Роснфеть» (20 млрд юаней) и «Норильский никель» (100 млрд рублей). При этом бонды нефтяной компании размещались среди закрытого круга инвесторов: по ним было заключено всего три сделки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Мосбиржу. Облигации же «Норникеля» приобрели более тысячи инвесторов. Они размещались с переменным купоном — ключевая ставка, повышенная на 1,3 п. п. То есть для первого купона ставка составила 17,3% годовых.

Юаневый выпуск «Роснефти» стал самым крупным за последнее время. Ранее отмечалась тенденция сокращения объема юаневых облигаций из-за дефицита ликвидности. В феврале новые выпуски бондов в китайской валюте не превышали 400 млн юаней. Общий объем размещения менее чем за два года составил 80 млрд юаней.

Высокая ключевая ставка сдерживает эмитентов. В связи с этим, заемщики будут активно выпускать облигации с плавающим купоном, привязанным либо к ключевой ставке, либо к ставке межбанковских депозитов RUONIA. Старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский считает, что такая тенденция сохранится как минимум до третьего квартала 2024 года.