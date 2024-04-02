Объем размещения корпоративных облигаций в марте вырос вдвое

Значительную часть мартовских облигации выпустили два эмитента: «Роснфеть» (20 млрд юаней) и «Норильский никель» (100 млрд рублей). При этом бонды нефтяной компании размещались среди закрытого круга инвесторов: по ним было заключено всего три сделки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Мосбиржу. Облигации же «Норникеля» приобрели более тысячи инвесторов. Они размещались с переменным купоном — ключевая ставка, повышенная на 1,3 п. п. То есть для первого купона ставка составила 17,3% годовых.