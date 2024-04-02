МКК «Займер» в рамках IPO планирует привлечь около 3 млрд рублей

Микрофинансовая компания «Займер» официально объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в апреле, говорится в сообщении компании.
В рамках IPO единственный акционер «Займера» — Сергей Седов — планирует предложить инвесторам акции компании на сумму около 3 млрд рублей, сохраняя за собой преобладающую долю в акционерном капитале. «По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO», — отмечается в сообщении компании. Помимо институциональных, принять участие в IPO «Займера» смогут российские квалифицированные и неквалифицированные частные инвесторы.
Листинг и начало торгов акциями ожидаются в апреле 2024 года. Планируется, что сбор заявок инвесторов на участие в IPO начнется после одобрения листинга акций на Московской бирже.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов бумагами на Московской бирже.
«Займер» — это финтех-платформа, которая занимается выдачей займов онлайн. Компания специализируется на дистанционной выдаче физическим лицам микрозаймов «до зарплаты» (PDL), а также имеет небольшую долю потребительских микрозаймов до 100 тысяч рублей сроком до 12 месяцев (installment loans). Общий объем выдач займов компанией в 2023 году составил 53,1 млрд рублей, клиентская база составляет 17 млн человек. Дивидендная политика компании устанавливает целевой объем дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли и предполагает возможность выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе. Чистая прибыль за 2023 год по МСФО выросла на 6%, до 6,1 млрд рублей.