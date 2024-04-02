МКК «Займер» в рамках IPO планирует привлечь около 3 млрд рублей

«Займер» — это финтех-платформа, которая занимается выдачей займов онлайн. Компания специализируется на дистанционной выдаче физическим лицам микрозаймов «до зарплаты» (PDL), а также имеет небольшую долю потребительских микрозаймов до 100 тысяч рублей сроком до 12 месяцев (installment loans). Общий объем выдач займов компанией в 2023 году составил 53,1 млрд рублей, клиентская база составляет 17 млн человек. Дивидендная политика компании устанавливает целевой объем дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли и предполагает возможность выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе. Чистая прибыль за 2023 год по МСФО выросла на 6%, до 6,1 млрд рублей.