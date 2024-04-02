Киви-банк раздаст долги. Как владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства

Владельцы Qiwi-кошельков смогут вернуть свои деньги. Компания, которая лишилась лицензии, открыла прием заявлений от клиентов. В анкете (форма доступна на сайте) необходимо указать свои данные и реквизиты счета для перевода денег, заявление обещают рассмотреть в течение 30 дней. Всего у Qiwi более 9 млн электронных кошельков, на них зависло почти 4,5 млрд руб.
Помочь держателям обещало Агентство по страхованию вкладов, оно оценило свою ответственность перед клиентам в 4,3 млрд руб. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физлиц, около 11 тыс. ИП и 9 тыс. юрлиц.
Киви-банку удалось предложить удобный сценарий для клиентов, отметил генеральный директор агентства «БизнесДром» Павел Самиев:
«Конечно, эта новость очень хорошая, потому что это гораздо удобнее отправки по почте, бумажных заявлений и так далее. Если говорить о процедуре, это ничего не меняет, кроме непосредственно удобства. Это было ожидаемо, но, наверное, сразу такой механизм предложить было действительно сложно. Тем не менее клиенты ждали как раз такой возможности, в принципе, объявляли, что эта схема сразу начала прорабатываться, и, я считаю, достаточно оперативно все было организовано. Здесь, на самом деле, вопрос принципиальный, чтобы не пострадали добросовестные клиенты, у которых есть кошельки».
Сможет ли Киви-банк рассчитаться с клиентами? Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин уверен, что с этим он справится, дыры в балансе у кредитной организации нет: "Сначала идет расчет агентства по страхованию вкладов с кредиторами-физлицами в пределах 1,4 млн руб., все прочие расчеты будут в рамках процедуры ликвидации кредитной организации. Это, соответственно, небыстро и в теории без гарантий возвратности данных средств.
Хотя Банк России и АСВ уже заявили о том, что, по их предварительной оценке, наблюдается профицит денежных средств, то есть нет так называемой дыры в капитале, и все инвесторы смогут получить погашение требований к Киви-банку. Но пока преждевременно говорить о точных сроках".
Регулятор отозвал лицензию у Киви-банка 21 февраля 2024-го. По версии ЦБ, он нарушал требования в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.