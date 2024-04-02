Киви-банк раздаст долги. Как владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства

«Конечно, эта новость очень хорошая, потому что это гораздо удобнее отправки по почте, бумажных заявлений и так далее. Если говорить о процедуре, это ничего не меняет, кроме непосредственно удобства. Это было ожидаемо, но, наверное, сразу такой механизм предложить было действительно сложно. Тем не менее клиенты ждали как раз такой возможности, в принципе, объявляли, что эта схема сразу начала прорабатываться, и, я считаю, достаточно оперативно все было организовано. Здесь, на самом деле, вопрос принципиальный, чтобы не пострадали добросовестные клиенты, у которых есть кошельки».